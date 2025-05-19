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Ömer Çelik'ten Özel'e tepki... ''Trajik bir durumdur''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Özel'e tepki... ''Trajik bir durumdur''
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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