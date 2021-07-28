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Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden İYİ Parti'li Sarıtaşlı'ya kınama

Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi, İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'e 'darbeci' demesini kınadı.

DHA28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50
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İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter'da bir hesaptan 15 Temmuz ile ilgili yapılan paylaşımı alıntılayıp, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" yorumunu yazdı. Bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekince İYİ Parti'li Sarıtaşlı, önce paylaşımını sildi ardından da hesabını kapattı. Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatılırken, Ömer Halisdemir'in isminin verildiği, memleketi Niğde'deki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden de kınama mesajı yayımlandı. Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz hain darbe girişiminde cesareti ve fedakarlığı ile hainlerin planlarını bozan ve darbecilere karşı duruşuyla karanlık gecenin aydınlanmasına katkıda bulunan kahraman şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kahramanlığını gölgelemeye çalışan, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan ve devletin silahlarını sivil halka yönelten darbecilere sahip çıkarak gerçeklerin çarpıtılmasına yönelik girişimleri şiddetle kınıyoruz. Milletimiz, adı üniversitemizde yaşatılan Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kahramanlığını nesilden nesile aktararak, vatan sevgisiyle gösterdiği cesareti asla unutmayacaktır" denildi.

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