Bölgeyi değerlendiren Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram " Eski yapı stoğunu nitelikli yapı stoğu ile değiştirme sürecinde olan Çengelköy, yatırımcıların merceği altında. Özellikle Boğaz manzaralı konutlarda oturmak veya yatırım yapmak isteyenler için büyük potansiyele sahip" dedi.

İstanbul Anadolu Yakası'nın önemli merkezlerinden biri olan Üsküdar, sahip olduğu eski yapı stoğunu nitelikli yeni yapı stoğu ile değiştirme sürecine girmiş olması nedeniyle markalı konut geliştiricilerinin dikkatini çeken bir bölge haline geldi. Son yıllarda ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle de desteklenen bölgede, satış değerlerini etkileyen faktörlerin başında ise Boğaz manzarası geliyor.

Üsküdar’ın sahil hattı Beylerbeyi, Çengelköy aksı ile Altunizade bölgeleri üst gelir grubuna hitap eden yerler olması nedeniyle, lüks konut açısından gelişmeye açık ve ciddi talep gören bölge olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda ulaşım alternatifleriyle de konuşulan bölgedeki değeri farkederek Çengelköy'ü proje alanı olarak seçen Omran İnşaat, ilk büyük konut projesi 'Kasr-ı Âlâ'yı bu bölgedeinşa etmeye başladı. Ardından bu bölgede 'Kasr-ı-Derya' ve 'Kasrı-Ahsen' projelerini de hayata geçirmek üzere planlarını revize etti.

Türkiye'de marka olmayı hedeflediklerini ve kalıcı olarak yatırımlarını sürdüreceklerini söyleyen Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram "Türkiye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu ülkeye güveniyoruz. Burada kalıcı olmak istiyoruz. İlk etapta kendimize seçtiğimiz bölge ise potansiyel gördüğümüz İstanbul'un en kıymetli lokasyonlarından biri Çengelköy oldu. Bölge, eski bir yerleşim yeri olmasından dolayı sahip olduğu eski yapı stoğunu daha nitelikli ve yeni yapı stoğu ile değiştirme süreci içerisindedir. Söz konusu değişim, ilçenin ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile de destekleniyor. Bölgede, satış değerlerini etkileyen faktörlerin başında manzara geliyor. Özellikle Boğaz manzarasına sahip konutlarda oturmak isteyen aileler için cazibe oluşturuyor. " dedi.

Boğaz bölgesi olması değer katıyor

Çengelköy'ün, Üsküdar merkezine yakınlığının yanı sıra İstanbul Boğazı’na yakın konumda villa ve villa sitelerine sahip olmasıyla ön plana çıktığına dikkat çeken Bayram, bölgeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Çeşitli ulaşım alternatiflerine yakın konumda olması, bölgenin tercih edilirliğinde avantaj olarak görülüyor, bu da markalı konut geliştiricilerinin bölgeye olan ilgisini artırıyor. Çengelköy'de, tamamlanan ve inşaat aşamasında olan çok sayıda markalı konut projesinin yer aldığını görüyoruz.

Tamamlanan ve yapım aşamasında olan projelerle birlikte bölgeye olan talebin artması nüfus ve gayrimenkul hareketliliğini de beraberinde getiriyor. Yaşanan bu hareketlilik bölgedeki konut değerlerine de olumlu yönde etki ediyor. Standart tarzda yeni konutlar için m² birim satış değerleri ortalama 5 bin 500 TL-7 bin 500 TL aralığındayken villa tipindeki konutlarda ortalama 12 bin TL-21 bin TL aralığında seyrediyor. Standart konutlar için ortalama aylık kira değer aralığı ise metrekare bazında 22-33 TL, villalar için ise 50-85 TL olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük, manzara ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin daha da yukarıya çıkabildiği görülüyor.