''Ön almaya mı çalışıyorsunuz?'' diye sorulunca... Kılıçdaroğlu'nun kaset çelişkisi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu NTV'de katıldığı bir televizyon programında kaset iddialarına ilişkin çelişki yaşadı.

Sunucunun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Demek ki bir kaset var ortaya çıkarsa kıyamet kopacak, ön almaya çalışıyorlar" açıklamasını hatırlatması üzerine "Hayır efendim yayınlasınlar ellerinden tutan mı var" cevabını verdi.

Daha sonra sunucunun tekrar "Ortaya çıkacak videolara karşı ön almaya çalıştığınızı söylüyorlar" ifadelerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Elbette, olabilir" dedi.