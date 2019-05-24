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Önce arkadaşını yaraladı ardından 2 iş yerine kurşun yağdırdı

Bursa’da eşinden boşanan bir şahıs, boşanma sebebi olarak gördüğü çocukluk arkadaşını silahla yaralayarak ağabeyinin iş yerine ise kurşun yağdırdı. Ekipler şahsın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

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Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 13 yıllık eşinden boşanan Murat Y. isimli şahıs, saat 16.45 sıralarında önce çocukluk arkadaşı Murat Altay’ı silahla yaraladı. Kalçasından yaralanan Altay, hastaneye kaldırılırken şüpheli Murat G. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler Murat G.’yi ararken Murat G. bu sefer de boşanmasının sebebi olarak gördüğü ağabeyinin Küçüksanayi Mahallesi’nde bulunan iş yerine geldi. Burada ağabeyi ve yengesi içerideyken iş yerine kurşun yağdıran Murat G. bir başka iş yerine daha kurşun sıktı. Ağabeyi ve yengesi olayla ilgili polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ve iş yerinin önündeki arabaya isabet eden 10 kurşun olduğunu tespit etti. Çok sayıda boş kovanın da bulunduğu olay yerinde incelemeler devam ederken saldırı sırasında iş yerinde olan kadın yaşadıklarını anlattı.
 
Genç kadın kayınbiraderi Murat G.’nin bir kişiyi yaraladığını duyduktan sonra polise gitmeye karar verdiklerini çünkü şüphelinin kendilerini de tehdit ettiğini ifade ederek, “Eşinden boşandı ve sebebi olarak bizi görüyordu. Psikolojik sorunları vardı. Defalarca kez tehdit etti bizi, gündüz çocukluk arkadaşını yaraladığını öğrendik. Eşime polise gitmemiz gerektiğini söyledim. Ben bunu dedikten birkaç dakika sonra geldi ve iş yerimize kurşun sıktı. Yere yattık ama yere doğru da ateş etti. Kimse yaralanmadı ama yaralanabilirdik. Bizden sonra bir iş yerini daha kurşunlamış. İnşallah en kısa sürede yakalanır” dedi.
 
Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için geniş çağlı çaplı inceleme başlattı.
 

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