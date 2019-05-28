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Önce ayrıldığı eşini, sonra kendini vurdu

Elazığ’da bir kişi 2 yıl önce boşandığı eşini vurarak yaraladıktan sonra kendine ateş etti. Yaralanan ikiliden kadının durumunun iyi olduğu, olayı gerçekleştiren eski kocanın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Olay, saat 08.40 sıralarında Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (37) isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı eşi Ç.K.'yi evinden çıkarken görüp araca bindirmek istedi. Ç.K. (29) araca binmeyince eski koca, yanında bulunan silahını çekerek peş peşe 2 el ateş etti. Olayda kadın yaralandı. Eski koca bu kez silahını kendine çevirip göğsüne 1 el ateş etti. Silah seslerini  duyarak olay yerine gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 
 
Yaralılardan kadının durumunun iyi olduğu, eski kocasının ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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