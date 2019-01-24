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'Önce Biber Gazı sıktılar, sonra da tekme tokat dövdüler'

İzmir'de Zabıtalar tarafından dövülen seyyar satıcı Murat Mençul, TürkMedya'ya konuştu: Darp raporu aldım ve zabıtalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

  • Muammer Başkan- Atakan Şen -TürkMedya
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İzmir’in Konak ilçesinde zabıtalar tarafından darp edilen bir seyyar satıcı Murat Mençul, zabıtaya zorluk çıkarmadığını belirterek, ''Önce yüzüme Biber Gazı sıktılar, ardından da tekme tokat dövdüler''dedi.
 
Bursa'dan İzmir'e çalışmak için annesinin yanında gelen Murat Mençul (26),  seyyar arabası ile tatlı satmak için Çankaya semtinde bulunduğunu anlattı.Mençul, kendisinden 4 kişinin tatlı istediğini, bu kişilerin ise sonradan sivil zabıta olduğunu öğrendiğini belirtti.
 
 
Murat Mençul, yaşadığı olayı TürkMedya’ya şöyle anlattı:
 
''Zabıtalara her hangi bir şey veya sözle karşı gelmedim. Beni çağırdılar. 4 tane tatlı istediler. Sivil zabıtalarmış. Ara sokaktaydım beni çarşıya doğru çekmeye çalıştılar. Tatlıyı verirken 'Tatlıyı bırak' dediler. Biri benim kolumu arkaya doğru çevirdi. Arabayı tutuyordum. Diğeri de arabayı çekti. Çekince araba devrildi, tatlılar etrafa dağıldı. Önce Yüzüme biber gazı sıktılar. Gözlerim görmüyordu kaçmak istedim. Diğeri ise çelme takarak yere düşürdü. Ardından da tekme tokat dövdüler. Tekrar ellerinden kaçmak istedim, kaçarken zabıtalardan biri bana yoldaki taşı sökerek bana attı. Beni kovaladılar kaçtım, kurtuldum'' dedi.
 
 
Suç duyurusunda bulundu
 
Zabıtalardan kurtulmak için saklandığını söyleyen Mençul ''Vücudumun hemen hemen her yerinde, özellikle de gözümde, kafamda elimde ve diz kapaklarımda çok ağrı var. Akşam hastaneye gittim darp raporu aldım. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına giderek  suç duyurusunda bulundum. Ben kimseye zorluk çıkarmadım, karşıda gelmedim. Benim amacım  sadece ekmek parası kazanmak'' dedi.

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