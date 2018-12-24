Antalya'da girdiği işyerlerinde ilk karnını doyuran şahıs daha sonra cep telefonu ve paraları çaldı Antalya'da girdiği işyerlerinden cep telefonu ve para çalan A.M.'nin, hırsızlık öncesi yoğurt, baklava ve peynir gibi gıda maddeleriyle karnını doyurduğu da görüntülere yansıdı.