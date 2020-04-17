Önce Kovid-19'u ardından kalp krizini atlattı, taburcu oldu

IHA 17 Nisan 2020 Cuma 11:01 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:01

Malatya’da kuru öksürük ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 39 yaşındaki Ahmet Karabaş’ın yapılan tetkiklerinde korona virüsü testi pozitif çıktı. İstanbul’dan memleketi Malatya’nın Darende ilçesi Ilıca Mahallesi’ne geldiği öğrenilen Karabaş, hastanede 9 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkarıldı. Ancak aynı gün kalp krizi geçirince hemen anjiyoya alınan hastanın tıkalı damarları açılarak tekrar yoğun bakıma alındı. Kalp krizini de atlatan Karabaş, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından yeniden servise alındı. İki önemli badireyi atlatan Karabaş, hastanedeki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

“BU HASTALIK ÖYLE HAFİFE ALINACAK BİR HASTALIK DEĞİL”



Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karabaş, yaklaşık 19 gündür hastanede olduğunu ve bunun 9 gününün yoğun bakımda geçtiğini söyledi. Hastaneye öksürük ve göğüs sıkışması ağrısı ile geldiğini anlatan Karabaş, “9 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alındım, burada kalp krizi geçirdim, beni hemen anjiyoya aldılar. Allah hocalarımdan razı olsun, gerçekten çok güzel baktılar” dedi.

Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan Karabaş, “Bu hastalık öyle hafife alınacak bir hastalık değildir" ifadelerine yer verdi.

“BİZİM İÇİN DE İLGİNÇ OLDU”



Korona virüsü yendikten sonra kalp krizi geçiren hastanın tedavisi ile ilgili konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanın kendilerine başvurmasından sonra yapılan test ile korona virüsü tanısı konulduğunu söyledi. Servise alınarak tedavisine başlanan hastanın bir süre sonra nefes darlığı yaşaması nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini dile getiren Aktürk, “Burada 9 günlük tedavi sonrası hastamızın durumu düzelince servise alındı. Ancak serviste göğüs ağrısı başlayan hastamızın kalp krizi geçirdiği belirlenince Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu tarafından anjiyo yapılarak tıkalı damarı açıldı. Tekrar yoğun bakıma alınan hastamız buradaki tedavisinin ardından servise alındı ve sağlığına kavuşması ile birlikte taburcu edildi” şeklinde konuştu.

Başhekim Aktürk, normalde korona virüslü hastalarda birtakım kalp rahatsızlıklarının olabildiğini de dile getirerek, “Ana bunlar genelde kalp zarı intihabı ve kalp kasında zedelenmeler olabiliyor. Ama bu şekilde, bu yaşta kalp krizi geçirmesi bizim açımızdan da ilginç oldu. (Korona virüs) Takiplerinde bu şekilde kalp krizine dönüşmesini bizde ilk defa gördük. Hastayı direk anjiyoya alınarak damarlarını açtık. Hastamızın iki badireyi de birden atlatması bizim açımızdan memnuniyet verici oldu” diye konuştu.