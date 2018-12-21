Kahramanmaraş'ta bir kişiye çalınan otomobilinin cezası geldi

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden berber esnafı Hasan Selaldı'nın motosikleti, iki yıl önce ikamet ettiği apartmanın önünden çalındı.

Yaklaşık 5 bin lira değerindeki motosiklet, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 yıl sonra bulundu. Çalan kişilerden biri cezaevine konulurken, diğer 2'sinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, motosikleti çalan kişiler başka bir kişiye motosikleti sattıktan sonra Selaldı'ya ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 2 bin 600 lira trafik cezası geldi

Motosikletinin 3 yıl çalıntı olduğunu ve aracının yarı fiyatına para cezası yediğini söyleyen Hasan Selaldı yetkililerden yardım istedi. Selaldı, “Benim evimin önünden motosikletim çalındı. Çalındıktan 2 yıl 3 ay sonra bulundu. Bunlardan 2'sinin yaşı küçük diye serbest bırakıldı, 3'üncü kişi de cezaevinde. Motosikletim bulundu diye emniyetten telefon geldi. Gittik motorumuzu aldık ama motor çalışır vaziyette değil hurda olmuş. Bu arada motosikleti çalanlar başka bir kişiye motosikleti satmışlar. Motosikleti alan kişiye 2 bin 600 lira ceza yazılmış ve aynı ceza bana da ehliyetsizlikten kesilmiş. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.