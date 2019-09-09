28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,3046
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti

Aksaray’da alkol aldıktan sonra yolda giden polis memuruna yumruk atan şahıs daha sonra kendini bıçakla kesti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Lütfü T. (22) yine polis olan arkadaşı İsmail E. (23) ile birlikte yolda yürürken karşıdan gelen ve aşırı alkollü olan Bilal T. (22), polis memuru Lütfü T.’ye yumruk attı. Polis memuru neye uğradığını şaşırırken Bilal T. olay yerinden kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken, bir süre devam eden kovalamaca sonucu şüpheli park içerisinde kıstırıldı. Elindeki bıçakla polislerin müdahalesine izin vermeyen Bilal T. kendini yaralamaya başladı.
 
Birçok yerine bıçak vuran Bilal T.’yi ikna etmeye çalışan polis ekipleri şahsı ikna edemeyince zor kullanarak şahsı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerine gelen Bilal T.’nin arkadaşı alkollü olan Furkan Ü. (20) de polis ekiplerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine Furkan Ü. de gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yumrukla yaralanan polis memuru Lütfü T. ise hastanede tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

Diktatörün evinde bulundu

Diktatörün evinde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA