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Öncesinde de sonrasında da yoklar! İşbilmez İBB 5 gündür çalışma başlatmadı

Başakşehir'de meydana gelen sel felaketinde ağır hasar alan Menekşe Deresi ve çevresinde olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen İSKİ tarafından bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Felaketin vurduğu derenin son hali havadan görüntülendi.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Öncesinde de sonrasında da yoklar! İşbilmez İBB 5 gündür çalışma başlatmadı
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan sel felaketinde Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerini ve evleri su basmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle Başakşehir'de bulunan Menekşe Deresi'nin koruma demirleri ve yanındaki yol dereye çökmüştü. Felaketin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen dere ve çevresinde İSKİ tarafından hiçbir çalışma başlatılmadığı görüldü. Öte yandan felaket sonrası çöken yol havadan görüntülendi. Dere çevresinde bulunan korumalıkların ve yolun bir kısmının çökmesi dron kamerasına yansıdı.

"3-4 GÜN GEÇTİ ÜZERİNDEN, HALA BİR ÇALIŞMA YOK"

Yoldan aracıyla geçerken derenin halini görünce bakmak için inen Emirhan Aytekin, "Kötü bir manzara var. Her taraf yıkılmış. 3-4 gün geçti üzerinden, hala bir çalışma yok. Etrafını çevirmemişler, önlem de yok. Tekrar aynısı yaşanırsa daha kötü şeylere yol açabilir. Yetkililerden buranın düzelmesini talep ediyoruz" dedi.

"İSKİ'NİN KÜNKÜ DAR GELDİ VE YETERSİZ KALDI"

Dere yakınlarında iş yeri bulunan ve felaketi yaşayan Ahmet Atmaca, "Allah tarafından gelen bir felaket, suyun önüne kimse engel olamaz. Biz burada çalışıyoruz, bir gecede oldu ansızın. Yarım saatte bu hale geldi burası. Burası normalde iyiydi ama İSKİ'nin künkü dar geldi ve yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.

  • sel felaketi
  • hasar
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