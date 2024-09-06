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  • ÖNDER'in ''21. İmam Hatipliler Kurultayı'' 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek
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ÖNDER'in ''21. İmam Hatipliler Kurultayı'' 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisi 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde yapılacak.

AA6 Eylül 2024 Cuma 16:16 - Güncelleme:
ÖNDER'in ''21. İmam Hatipliler Kurultayı'' 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, ÖNDER tarafından her yıl farklı şehirde gerçekleştirilen kurultay, bu yıl Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği kurultayda, Türkiye genelinden il ve ilçe dernekleri, akademisyenler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi yer alacak.

Kurultayda, temel konular üzerinde geçmişe dönük değerlendirme yapılarak, geleceğe dönük yol haritası da belirlenecek.

- YILIN ŞİARI AÇIKLANACAK

İmam Hatipliler Kurultayı'nda, 2015'te "Nitelikli Yenilik" kavramıyla başlayan ve ardından "İstikamet Üzere", "Samimiyetle", "Bilgi ve Hikmetle", "Ehliyet ve Liyakatle", "Basiret ve Ferasetle", "Adalet ve Merhametle", "Ahde Vefa ile" ve "Nitelikli Gelecek" kavramlarıyla devam eden yılın şiarı geleneği devam ettirilerek, bu yılın belirleneni duyurulacak.

Yılın şiarı üzerine yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca plan ve programlar yapılacak, okullar ve dernekler tarafından çalışmalar sürdürülecek.

Kurultay, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla son bulacak.

  • İmamHatipKurultayı
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