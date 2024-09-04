ÖNDER'in ''Finans Genç'' projesi mezunları Katar'ı ziyaret etti

İslam iktisadının yerinde görülmesi, finans ve yatırım alanındaki önemli merkezlerin ziyaret edilmesi amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler Katar'ın başkenti Doha'da 5 gün boyunca sektörün profesyonelleriyle bir araya geldi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve 47 katılımcının yer aldığı Katar ziyaretinde öğrenciler; Katar Finans Merkezi, Katar Eğitim Şehri, Hamad Bin Halife Üniversitesi, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ve Doha Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumları ziyaret ederek Katar'ın finans ve eğitim sistemleri ile ilgili olarak istişarelerde bulundu. Katılımcılar ayrıca yaptıkları Doha gezisi ile şehrin tarihi ve turistik noktalarını keşfetme fırsatı buldu.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, öğrencilerin katılım finans ve fintech alanlarına ilgisini artırmak ve bu alanlarda insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin finansal geleceğinde çok daha fazla yer alacağına inandığımız katılım finans ve fintech alanlarında gençlerimizin bu alanlara ilgisini artırmak ve insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Birikimli ve Dijital Atölyeler, üniversiteli kardeşlerimizden beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi gördü. Bu, hem bizi ziyadesiyle mutlu ediyor hem de her yeni atölye döneminde daha iyisini yapmak için bizi teşvik ediyor. Programı başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin yurtdışı gezileriyle katılım finans ve fintech alanlarında ülke uygulamalarını ve gittikleri ülkelerin eğitim sistemlerini yakından tanımalarına da imkan sağlıyoruz"

- "FİNANS GENÇ" PROJESİ

Proje, ÖNDER Gençlik Komisyonu tarafından iktisat, finans, katılım finans ve fintech gibi alanlarda öğrencilerin teorik ve pratik bilgi düzeyini artırmak üzere bir farkındalık, finansal okuryazarlık ve eğitim projesi olarak yürütülüyor.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden öğrencilerinin katılım gösterdiği projede yer alan "Birikimli atölye" de katılım finans, "Dijital atölye" de ise fintech konularında 7 aylık yoğun bir eğitim veriliyor.

Proje içerisinde örnek olaylara çözüm geliştirmeye yönelik grup çalışmaları ve fintech uygulamalarının geliştirilmesi gibi eğitimlerin yanı sıra finansal kuruluşlara yönelik ziyaretler ve sektörün duayenleri ile buluşmalar gibi etkinlikler de yer alıyor.