One Tower Ankara’da 40 Ay Yüzde Sıfır Faizle Sınırlı Sayıda Sınırsız Fırsat!

One Tower Ankara’da ‘Hemen teslim ve Hemen Tapu’ imkanı ile kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Büyüklükleri 108 ile 256 metrekare arasında değişen 2+1’den 5+1’e uzanan konut seçeneklerinin yer aldığı proje hemen teslim ve hemen tapu imkanı ile ön plana çıkıyor. Ankara’da prestijli yatırımın tek adresi olan One Tower bu avantajı ile yatırımcılarına da sözleşmeyi imzaladıkları anda kazanç garantisi veriyor. Bankasız ve kefilsiz konut sahibi yapan projede ayrıca kişiye özel hazırlanmış ödeme planları da bulunuyor.

Geniş ve panoramik manzarası ile bölgede prestijin sembolü

Mogan ve Eymir Gölleri'nden, Elmadağ ve muhteşem Ankara manzarasına kadar geniş panoramik manzaraya sahip olan konutlar aynı zamanda Akıllı Ev sistemleri ile donatılmış. One Tower’ın sosyal tesislerinde ise; kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terasları, vitamin bar, sauna, buhar odası, masaj odası, dinlenme alanı, genel aktivite alanları, çocuk kulübü, fitness, pilates/yoga salonu, squash, tek pota basketbol sahası, masa tenisi, soyunma odaları, bilardo salonu, satranç salonu, dart salonu ve yönetim ofisleri bulunmaktadır.

One Tower AVM ile aradığınız hersey yanıbaşınızda

Gerek iş gerekse de sosyal yaşamın vazgeçilmez adresi olan One Tower AVM yeme içme, giyim, kozmetik, kitabevi, tekstil, oyuncak, eğlence, kişisel bakım, aksesuar, ev tekstili, züccaciye ve diğer birçok mağazasıyla ziyaretçilerine seçkin bir alışveriş keyfi imkanı sunuyor. One Tower AVM; eşsiz konsepti ve doğa ile iç içe mimarisiyle,her geçen gün artan misafirlerinin aradıkları herseyi yanıbaşlarında bulmalarını sağlıyor.

Esra Ceran ‘ Bu kampanya ile hayatınız değişecek ‘

One Tower Satış ve Pazarlamadan sorumlu Direktör Esra Ceran bu kampanya ile One Tower konut satışlarında hissedilir bir artış olacağını vurgularken geliştirdikleri alternatifli ödeme planı seçenekleri ile konut alımını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Ceran ayrıca, Sektörde yaşanan daralmanın en kısa zamanda çözüme kavuşacağını ve Türkiye pazarının gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcı için büyük bir fırsat oldugunu sözlerine ekledi.



