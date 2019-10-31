Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı ve eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.

EYLEME DEVAM

Ağrı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisiyken 4 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Çiğdem Kaya için 15 Ekim günü oturma eylemine katılan baba Yasin Kaya, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini belirterek, kaçırılan çocuklarla ilgili HDP’lilerin açıklama yapması için çağrıda bulundu. Kaya, “Kızım, 2015 yılından beri kayıptır. Kızımı götüren HDP ile PKK’dır. Kar, kış demeden çocuğumuz için burada bekleyeceğiz. Kürt olduklarını söylüyorlar. Ne Kürdü? Hakiki Kürt biziz. Bize çok eziyet çektiriyorlar. Ben kendi çocuğumu okuttum, onlar benden çaldılar. Tam 4 yıldır kızımdan hiçbir haber alamadım. Burada oturacağız ve eylemimizi sürdüreceğiz” dedi.

BURADA BEKLİYORUZ

Evlat nöbeti tutan ailelerde, “Çocuklarımız gelmeden bir yere ayrılmayacağız, eylemimizi sürdüreceğiz. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Çadırımızı da kurduk. Çocuklarımızı burada bekliyoruz. HDP’liler bir açıklama yapmalı” diye konuştu.