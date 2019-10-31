''Onlara boyun eğmeyeceğiz''
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile evlat nöbetine devam ediyor. Anneler, “Kar, kış demeden evlatlarımızı burada bekleyeceğiz ve onlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı ve eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
EYLEME DEVAM
Ağrı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisiyken 4 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Çiğdem Kaya için 15 Ekim günü oturma eylemine katılan baba Yasin Kaya, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini belirterek, kaçırılan çocuklarla ilgili HDP’lilerin açıklama yapması için çağrıda bulundu. Kaya, “Kızım, 2015 yılından beri kayıptır. Kızımı götüren HDP ile PKK’dır. Kar, kış demeden çocuğumuz için burada bekleyeceğiz. Kürt olduklarını söylüyorlar. Ne Kürdü? Hakiki Kürt biziz. Bize çok eziyet çektiriyorlar. Ben kendi çocuğumu okuttum, onlar benden çaldılar. Tam 4 yıldır kızımdan hiçbir haber alamadım. Burada oturacağız ve eylemimizi sürdüreceğiz” dedi.
BURADA BEKLİYORUZ
Evlat nöbeti tutan ailelerde, “Çocuklarımız gelmeden bir yere ayrılmayacağız, eylemimizi sürdüreceğiz. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Çadırımızı da kurduk. Çocuklarımızı burada bekliyoruz. HDP’liler bir açıklama yapmalı” diye konuştu.
Kabul törenine nöbet tutan aileler de katıldı
Diyarbakır’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı. Bir otelde düzenlenen törene katılanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Güzeloğlu şunları söyledi:
“Milli tarihimizin önemli noktalarını hedef alarak 2023- 2071 hedeflerine birlik ve beraberlik içinde akan, teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en öteye taşıyan bir büyük ülkeyiz ve büyük yolculukta Diyarbakır’da 10 bin yılık bir geçmişin, insanlık mirasının sahip olduğu büyük zenginliklerin hem taşıyıcısı hem de zenginleştiricisidir. Başkanımızın ifadesiyle Türkiye’nin mührü ve kalbi olacaktır.”
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