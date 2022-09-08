İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2427
  • EURO
    18,2601
  • ALTIN
    1008.18
  • BIST100
    3458.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Onlarca düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı
Güncel

Onlarca düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.