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Onlarca muhtaç kediye evlerini açtılar

Düzce'de yaralı ve uzuv kaybı yaşayan onlarca sahipsiz kediye evlerinin kapılarını açan Esma ve Mustafa Kuşçuoğlu çifti, özenle bakımını yaptıkları hayvanları adeta hayata bağlıyor. 'Kedileri ufak yaşlardan itibaren seviyordum. Ancak bakıma muhtaç hayvanların her zaman benim için yeri daha farklı, onları daha çok seviyorum.' diyen Kuşçuoğlu, evlerinin kapılarını açtıkları sahipsiz hayvanlara adeta bebek gibi baktıklarını anlattı.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:40
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Hayvansever 48 yaşındaki Esma ve 50 yaşındaki Mustafa Kuşçuoğlu çifti, 20 yıl önce çevrelerindeki sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

Zamanla bakıma muhtaç sahipsiz kedilere yardım eli uzatmak isteyen çift, yaralı ve uzuv kaybı bulunan onlarca sahipsiz kediye evlerinin kapısını açarak bakımını üstlendi.

Yolları Bipativer Hayvanları Koruma Derneği ile kesişen çift, dernek faaliyetlerine katılarak hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarına da destek oluyor.

Evlerinin bahçesini de sahipsiz kedilere açan Kuşçuoğlu çifti, bakıma muhtaç olmayan hayvanları ise dernek üzerinden sahiplendirerek "sıcak yuva"ya kavuşturuyor.

- "KEDİLER ADETA EVİN BİREYİ GİBİ"

Esma Kuşçuoğlu, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

"Kedileri ufak yaşlardan itibaren seviyordum. Ancak bakıma muhtaç hayvanların her zaman benim için yeri daha farklı, onları daha çok seviyorum." diyen Kuşçuoğlu, evlerinin kapılarını açtıkları sahipsiz hayvanlara adeta bebek gibi baktıklarını anlattı.

Kuşçuoğlu, dernek aracılığıyla birçok sahipsiz kediye yeni yuva bulduklarını aktararak, bakıma muhtaç olanları sahiplendirmek istemediklerini, onlara kendileri bakmak istediklerini kaydetti.

Kedilerin adeta evin bireyi gibi olduğunu belirten Kuşçuoğlu, "Çocuklarımız gibiler. Kedilerimizi büyütüp bakıyoruz, ardından bahçemize bırakıyoruz. Bahçemizde de bir sürü kedimiz var." dedi.

- "ONLARI DOĞAYA BIRAKAMAYIZ"

Mustafa Kuşçuoğlu da yaralı ya da uzuv kaybı bulunan kedilerin doğada yaşama şansının olmadığını belirterek, "Biz bunları doğaya bırakamayız bu nedenle elimizden geldiği kadar evimizde bakıyoruz. Evimizdeki yardıma muhtaç hayvanların yanı sıra sokaktaki hayvanlara da yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kuşçuoğlu, sahipsiz hayvanları beslemek için arabasında her zaman kemik ve mama bulundurduğunu dile getirdi.

Hayvanların kaza sonucu yaralanmalarını engellemek için sürücülere yolda dikkatli seyretmeleri konusunda çağrıda bulunan Kuşçuoğlu, "Özellikle çöp konteynerlerinin yanında yavaşlasınlar çünkü yiyecek bulmak için hayvanlar içine giriyor. Arabanın sesinden korkup önüne atlıyorlar. Sürücüler dikkat ederse iyi olur." diye konuştu.

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