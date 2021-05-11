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Onlarcası kıyıya vurdu: Kızarıklık, ağrı ve acı verebilir

Hatay'da Karaağaç Sahili'ne çok sayıda mor renkli 'pelagia noctiluca' türü denizanası vurdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, zehirli olan bu türün son yıllarda Akdeniz'de hızla arttığını belirterek, 'Temas edilmesi durumunda kızarıklık, ağrı ve acı verebilir. Temas ettiği bölge deniz suyu ile iyice yıkandıktan sonra sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var' dedi.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 16:36 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:36
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Arsuz ilçesi Karaağaç Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda çok sayıda mor renkli denizanası gördü. Denizanalarının bazılarının öldüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan ve ekibi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Tahir Özcan ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, yaptıkları ortak çalışmada, denizanasının türünün 'pelagia noctiluca' olduğunu belirledi. Suyun akıntısına göre hareket eden denizanalarının, denizdeki yoğun dalgalanmalar nedeniyle kıyıya vurduğu tespit edildi.

'YOĞUN BÖLGELERDE DENİZE GİRİLMEMELİ'

Dr. Nurçin Killi, zehirli olan türün Akdeniz'in yerlisi denizanalarından olduğunu belirterek, son yıllarda popülasyonunun arttığına dikkat çekti. Dr. Killi, "Mor renkli bu denizanalarının ılıman koylarda yoğunluğu artabiliyor. İlkbahar aylarında kalabalıklaşabiliyorlar. Uzun kolları olan bu türün yakıcılığı çok yüksek. Temas edilmesi durumunda kızarıklık, ağrı ve acı verebilir. Temas eden bölge hemen deniz suyu ile iyice yıkandıktan sonra sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Bunların yoğun olduğu bölgelerde denize girilmemeli" dedi.

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