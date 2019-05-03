21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9719
  • 6,6818
  • 245.817
  • 94.236
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Önündeki araca çarpmamak için kafeye daldı: 3 yaralı

BAKIRKÖY'de seyir halindeki bir otomobil, önündeki araca çarpmamak için cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kazada 2'si hafif 3 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halde bulunan Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, fren yapan önündeki araca çarpmamak için bir kafeye daldı. O sırada kafenin bahçesinde bulunan müşteriler aracın üzerlerine geldiğini görünce panik yaşadı. Müşterilerden Muhammer Budak ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralanırken, servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin araç ile kafe duvarına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç ile duvar arasına sıkışan vatandaşı çıkararak, ambulansa teslim etti. Yengin, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yengin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif yaralı 2 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekici yardımıyla kafeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 
"ÇAY DEĞİL, ZEHİR OLDU RESMEN"
 
Kafeye çay içmeye gelen ve hafif yaralanan Muhammer Budak, " Arkadaşımla bir çay içmeye geldik. Çay değil, zehir oldu resmen. Allah korudu ölümden döndük. Önüne bir araç durmuş. araç durunca da kırmak zorunda kalmış. Kırınca da insanların arasına daldı. Biz ve buradaki bütün insanlar ölümden döndü" dedi.

AVM´de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor

Ayvalık'ta facia: 8 ölü

Ayvalık'ta facia: 8 ölü

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Yürek dayanmaz... En acı veda

Yürek dayanmaz... En acı veda

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş
 

POPÜLER HABERLER

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA