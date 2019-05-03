Önündeki araca çarpmamak için kafeye daldı: 3 yaralı

Kaza saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halde bulunan Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, fren yapan önündeki araca çarpmamak için bir kafeye daldı. O sırada kafenin bahçesinde bulunan müşteriler aracın üzerlerine geldiğini görünce panik yaşadı. Müşterilerden Muhammer Budak ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralanırken, servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin araç ile kafe duvarına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç ile duvar arasına sıkışan vatandaşı çıkararak, ambulansa teslim etti. Yengin, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yengin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif yaralı 2 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekici yardımıyla kafeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇAY DEĞİL, ZEHİR OLDU RESMEN"

Kafeye çay içmeye gelen ve hafif yaralanan Muhammer Budak, " Arkadaşımla bir çay içmeye geldik. Çay değil, zehir oldu resmen. Allah korudu ölümden döndük. Önüne bir araç durmuş. araç durunca da kırmak zorunda kalmış. Kırınca da insanların arasına daldı. Biz ve buradaki bütün insanlar ölümden döndü" dedi.