Müzisyen Onur Şener cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.K, emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerle 1 Ekim'de Seğmenler Parkı'nda buluştuklarını, ilerleyen saatlerde olayın yaşandığı mekana geçtiklerini anlattı.

Sahnede Şener ve 3 kadının bulunduğunu söyleyen İ.K, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. S.S. de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi. Ben de 'Sesim kötü, siz söyleyin eşlik ederim' dedim." beyanında bulundu. İ.K, bunun üzerine Onur Şener'in de kendisine hakaretle birlikte "Şarkıyı söylemiyorsan git" dediğini iddia etti.

Şener'in "hakaret sözü" karşısında şaşkınlık yaşadığını, ardından arkadaşlarıyla dışarı çıkarak sohbet etmeye başladıklarını anlatan İ.K, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 10 dakika konuştuk, ben ve arkadaşlarım kaldırımda durduğumuz sırada Onur Şener mekandan çıktı. Sağ tarafa giderken bizi görünce üzerimize doğru küfür ve hakaretler ederek sinirli bir şekilde geliyordu. Mekan içerisinde yarım kalan hesabını görmek için geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için bira bardağını Onur Şener'e savurdum, çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Bu esnada Onur da bana yumruk attı, Onur sırtüstü ben de onun üzerine düştüm. Yerde de bir kere daha sağ elimle Onur'a yumruk savurdum, elimde herhangi bir şey yoktu, yine vurup vurmadığımı bilmiyorum."

Kavganın yaşandığı yerden uzaklaşarak yolun karşısına geçtiğini anlatan İ.K, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kendisine müdahalesinden sonra gözaltına alındığını söyledi.

Şener'e saldırı amacıyla hareket etmediğini savunan İ.K, "Yanımdaki bayanları ve kendimi savunmak için mücadele ettim, Onur Şener'i daha önce hiç görmedim, tanımam ve herhangi bir husumetim yoktur. Bu elim olaydan dolayı pişmanım, keşke bu olay hiç yaşanmasaydı." diye konuştu.

- "SERT BİR ŞEKİLDE KAFASINA VURDU"

Şüpheli S.S. sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Şener ile İ.K'yi ayırmaya çalıştığını, bu esnada Şener'e vurmadığını iddia ederek, "Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına düştüm. Orada mı elim kesildi bilmiyorum. İ.K, elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İ.K'nin üzerine atladı, yere düşünce İ.K. birkaç tane yumruk attı. O sırada A.G. de yerde yatıyordu." beyanında bulundu.

Şüpheli A.G. ise Şener'in kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm. Sonra da yerden kalkamadım. İ.K. elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum." dedi.

Şüpheliler J.E. ile G.G. de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

- OLAY

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüphelilerden,A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.