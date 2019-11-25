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‘Operasyon çekiyorsunuz’ deyince yayını Deniz Zeyrek yayını terk etti

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında canlı yayında tartışma yaşandı. Skandal haberi yapan kişinin Sözcü Gazetesi’nin başyazarı olduğunu hatırlatan Bülent Aydemir ‘operasyon çekiliyor’ deyince Deniz Zeyrek yayını terk etti.

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Rahmi Turan’ın ‘Külliye’ye giden CHP’li’ iddiasının CHP’nin iç çekişmeleri kaynaklı bir ‘kumpas’ haberi olduğunun deşifre olmasının etkileri sürüyor. CHP’deki ‘kumpas’ kavgaları hız kesmeden büyürken haberin yapıldığı Sözcü Gazetesi’nin rolü de gündemdeki yerini koruyor.

“SÖZCÜ GAZETESİ SORUMLU”

Habertürk TV’de canlı yayına katılan Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında konuyla ilgili sert bir tartışma yaşandı. Bülent Aydemir’in, gündem olan ‘Külliye’ye giden CHP’li’ haberine ilişkin Sözcü Gazetesi’nin sorumlu olduğunu belirtmesi üzerine Deniz Zeyrek’le arasında gergin anlar yaşandı.

AYDEMİR: RAHMİ TURAN GAZETENİN BAŞYAZARI

Bülent Aydemir, Rahmi Turan’ın haberinin Sözcü Gazetesi’ni bağlamayacağını savunan Deniz Zeyrek’e ‘Turan’ın gazetenin başyazarı olduğunu’ hatırlattı. Aydemir Yılmaz Özdil’in de Sözcü Gazetesi’nin ‘Külliye’ye giden CHP’liyi açıklaması gerektiğini’ söylediğini aktardı.

ZEYREK: SIRADAN BİR HABER

Deniz Zeyrek günlerdir Türkiye’nin gündemine oturan ve ‘kumpas’ olarak yorumlanan haberi “sıradan” diye niteledi. "Rahmi Turan yazmaya devam edecek mi sizce?" sorusuna Deniz Zeyrek, "Özür diledi, yanlış yaptığını söyledi" yanıtını verdi.

“OPERASYON ÇEKİLİYOR”

Aydemir, Deniz Zeyrek’in haberin “sıradan” bir haber olduğunu ve Sözcü Gazetesi’nin haberle ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını söylemesini eleştirerek ‘Operasyon çekiliyor’ ifadelerini kullandı. Aydemir “Eğer bir siyasi operasyon çekiliyorsa kime çekildiğinin önemi yok. Haber Sözcü’nün diğer yazarı Uğur Dündar’a gidiyor ama o bu haberi yapmıyor. Bir tanesi bu tuzağa düşüyor. Dündar gazeteyi harekete geçirseydi keşke. Dolaysıyla bir gazetenin operasyona açık bir yazarı varsa ve bu başyazarı ise bu sıradan bir haber değil” diye konuştu.

DENİZ ZEYREK YAYINI TERK ETTİ

‘Operasyon çekiliyor’ sözlerinin ardından Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi’nin hedef haline getirildiğini öne sürdü. Aydemir’in “Fikrimizi söylüyoruz, dayatmalarını mı kabul edeceğiz” sözleri üzerine tartışma devam ederken Deniz Zeyrek aniden “Ben müsaade ederseniz çıkmak istiyorum” diyerek yayını terk etti.

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