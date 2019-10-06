Operasyon sinyali terör örgütünü panikletti!
Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.
- AA
Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.
Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.
Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.
Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.
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