Operasyonda, 100 kilogram Hint keneviri, 80 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı Beykoz'da bir villaya düzenlenen operasyonda, 100 kilogram Hint keneviri, 80 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.