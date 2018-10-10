Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Operasyonda yakalanan 44 şüpheliden 8'i yabancı uyruklu 11 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekiplerinin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerde yapılan aramada 160 gram eroin, 51 gram metamfetamin, 43 gram skunk, 13 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 12 hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 zanlıdan 33'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü - Tarihte bugün 10 Ekim 1470

Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü - Tarihte bugün 10 Ekim 1470

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA