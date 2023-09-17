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Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 terörist yakalandı.' dedi.

17 Eylül 2023 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Allah sizi korusun.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

  • Adana operasyonu
  • DEAŞ yakalamaları
  • Bakan Yerlikaya

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