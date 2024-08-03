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Oramiral Tatlıoğlu, Savarona'da incelemelerde bulundu

Oramiral Tatlıoğlu, Atatürk'ün 'manevi mirası' Savarona'da incelemelerde bulundu.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Oramiral Tatlıoğlu, Savarona'da incelemelerde bulundu
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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