Oramiral Tatlıoğlu, Savarona'da incelemelerde bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.