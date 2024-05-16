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Ordu merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Ordu merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Ordu merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs'ta ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler H.U, O.K, G.A, Ü.B, L.E, E.E, M.B, S.K, F.A, Z.G.K, I.T, R.A.K, D.A, Y.Y.H, E.V, A.Ç.Ş, Ç.Ç, İ.K. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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