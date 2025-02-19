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Valilikler açıkladı! 2 ilde okullar tatil edildi

Ordu ve Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Valilikler açıkladı! 2 ilde okullar tatil edildi
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Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'de kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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