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Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kentte günlük vaka sayıları bir, ikiye kadar düştü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir, ikiye kadar düştüğünü bildirdi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 14:34 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:34
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Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurallara ve kararlara uymada gösterdiğiniz özen ve dikkat sayesinde günlük vaka sayıları bir, iki rakamlarına kadar düşmüştür. Kendinizi tebrik edin. Ben de sizleri, sağlık çalışanlarımızı ve sahada emek veren herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu'da 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını belirten Yavuz, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için daha önce alınan tedbir kararları geçerli olacaktır. Bu konuda alınan kararlar, daha önce olduğu gibi anlık olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, maske takmaya, fiziki mesafeye ve hijyene dikkat edilmesini istedi.

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