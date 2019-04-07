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Ordu ve Trabzon'da uçuşlara sis engeli

Ordu ve Trabzon'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi.

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Ordu ve Giresun'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi. Görüş mesafesinin 200 metrenin altında düşmesi nedeniyle kentten Ankara ve İstanbul'a planlanan bazı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bazı seferler iptal olurken, bazı seferlerin ertelenmesi üzerine, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçuş yapacak olan yolcular ise Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.


Trabzon'da da etkili olan sis nedeniyle bu akşam Antalya'dan Trabzon'a yapılması planlanan uçuş ertelendi. Trabzon'dan Antalya'ya ve İzmir'e düzenlenecek olan uçuşlarında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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