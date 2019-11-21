19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6901
  • 6,3134
  • 269.373
  • 106752
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu

Ordu'nun Ünye ilçesinde reçetesiz satışı yapılamayan ilacı girdiği eczanenin rafından alarak izinsiz şekilde içen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen E.Ö, omurilik rahatsızlığına ilişkin bir ilacı almak istediğini söyledi.

Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, kapanış saati olduğu için gelen kişiyi nöbetçi eczaneye yönlendirdi.

Israrla ilaca bakmak istediğini belirten E.Ö, bir anda raftan aldığı ilaçtan bir adet yuttu.

Kalfanın haber vermesi üzerine gelen eczacı, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan E.Ö, polis ekiplerince Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, kendisinin omurilik rahatsızlığı bulunduğunu aktaran E.Ö, kronik ağrıları nedeniyle iki yıldır ilacı kullandığını belirtti.

Şu an memleketinde olmadığı için ilacı yazdıramadığını savunan E.Ö, eczacının şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, AA muhabirine, eczaneyi kapatacağı sırada E.Ö'nün gelerek reçetesi olmadığı halde ilacı satın almak istediğini söyledi.

Söz konusu ilacın reçetesiz verilmediği için bulunmadığını söylediğini anlatan Balakcı, "Ama içeri girmeye çalıştı ve direkt o ilacın bulunduğu rafa uzandı. Muhtemelen daha önce gelip keşif yapmış olabilir. Ben ilacı kapatmaya çalıştım. Bana kriz geçirdiğini, vermem gerektiğini söyledi. Daha sonra beni zorladı, 'bir bakayım' dedi ve ilacın bir tanesini alıp içti." dedi.

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan'dan Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu

Defacto

Defacto

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Tüneli kapatıp...

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Tüneli kapatıp...

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet bulundu

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA