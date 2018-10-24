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Ordu'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Korgan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.A. ve M.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar, 16 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan 11 muhtelif malzeme, 9 tabanca fişeği, 1 av tüfeği şarjörü ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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