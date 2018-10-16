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Ordu'da hatalı park eden 177 sürücüye 19 bin lira para cezası

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, park yasağını ihlal eden sürücüleri cezalandırdı.

  • İHA
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Ordu il merkezinde 7-14 Ekim tarihleri arasında 24 saat esasına göre gündüz 08.00-19.00 saatleri arasında 6 ekip, gece 19.00-08.00 saatleri arasında 4 ekip olmak üzere 1 hafta süreyle kontrol ve denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda yaya kaldırımlarına park eden ve park yasağını ihlal eden toplam 177 araç sürücüsüne 19 bin 116 TL idari para cezası uygulandı. Yaya kaldırımlarına park eden ve park yasağını ihlal edenlere yönelik kontrol ve denetimlerin arttırılarak devam edeceği bildirildi.
 

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