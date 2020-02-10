Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

AA 10.02.2020 16:59 - Güncelleme: 10.02.2020 16:59

Alınan bilgiye göre, Şifa Suyu Mahallesi Köleli Küme Evleri mevkisinde heyelan nedeniyle mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir ile Kabataş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir dönüm alandaki heyelanın ardından yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ile Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, heyelan bölgesine giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanın, karların erimesinden dolayı meydana gelmiş olabileceğini söyledi.