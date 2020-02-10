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Güncel

Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

AA10.02.2020  16:59 - Güncelleme: 10.02.2020  16:59

Alınan bilgiye göre, Şifa Suyu Mahallesi Köleli Küme Evleri mevkisinde heyelan nedeniyle mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir ile Kabataş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir dönüm alandaki heyelanın ardından yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ile Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, heyelan bölgesine giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanın, karların erimesinden dolayı meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

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