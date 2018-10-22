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Ordu'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, hırsızlık şüphelilerinin B.Ç. ile A.Ç. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelileri evlerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise bir miktar para ile hırsızlık yapmak için kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Fatsa İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki zanlı, çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı.

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