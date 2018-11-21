Ordu'da hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
F.A'nın kullandığı 52 AJ 175 plakalı hurda ve kağıt yüklü kamyonet, Nizamettin Mahallesi Boztepe mevkisinde yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ekipler tarafından sedyelerle taşınarak ambulansa konuldu.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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