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Ordu'da iki bina karantinaya alındı

Ordu'nun Korgan ilçesinde iki bina koronavirüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

IHA17 Nisan 2020 Cuma 09:11 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 09:12
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Ordu’nun Korgan ilçesinde iki bina koronavirüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri mevkiinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Korgan İlçesi ÇiftlikMahallesi Hamlık Küme Evleri’nde numara 10 ve numara 19 numaralı binalarda oturanlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Söz konusu binalar ile olan bütün giriş çıkışlar kapatıldı.

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