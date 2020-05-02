Ordu'da karantina süresi sona eren vatandaşlar evlerine yolcu edildi

AA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Polonya'dan getirilen 212 kişinin, Ordu'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, görevliler nezaretinde otobüslere bindirildi.

Kurumların çeşitli hediyeler verdiği vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının müzikleri eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Memleketi Gaziantep'e uğurlanan Emin Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Karantina sürecinde çok rahat ettiklerini, sosyal etkinliklerle de moral bulduklarını belirten Çakmak, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'a yolcu edilen Zeynep Dinç ise her şeyden memnun kaldıklarını dile getirerek, "Gerçekten böyle beklemiyordum. Korkarak geldim ama çok iyi, çok güzel karşılandık. Üç öğün yemek verdiler. Hatta ben 'Kilo alacağım.' dedim. Çok iyilerdi, devletimizden Allah razı olsun. Bize çok güzel baktılar. Hep yanımızdaydılar, istediğimiz bir şey olduğunda arıyorduk, getiriyorlardı sağ olsunlar." diye konuştu.

İstanbul'a uğurlanan Necip Bektaş da çok iyi misafir edildiklerini anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.