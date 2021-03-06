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Ordu ve Çorum'da ''Love Erdoğan'' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Ordu ve Çorum'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:17
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New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Ordu ve Çorum'dan tepki geldi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

WeLoveErdoğan

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Güler, Twitter hesabından, "WeLoveErdoğan" etiketiyle, "Ordu'dan tüm dünyaya selam olsun." paylaşımında bulundu.

Başkan Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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