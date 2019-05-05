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Ordu’da meydana gelen ev yangınında, yaşlı çift feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Ordu’da bir evde çıkan yangın sonucu, yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

  • İHA
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Yangın, Altınordu ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi, Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris Öztürk (82) isimli yaşlı adama ait ev, sabah saatlerinde yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi vererek, yaşlı çifti evden kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda ise İdris ve Gülsüm Öztürk’ün (72) hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Yaşlı çiftin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, yangının çıkış sebebiyle alakalı tahkikat sürüyor.

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