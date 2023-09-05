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Ordu'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

AA5 Eylül 2023 Salı 16:00 - Güncelleme:
Ordu'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratının alındığı belirtildi.

Bunun üzerine birlikte hareket eden 3 aracın tespit edilerek 3 Eylül'de il girişinde durdurulduğu aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda 162 parça halinde 231 kilo 250 gram skunk,10 parça halinde 9 kilo 650 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen bu miktardaki uyuşturucuyla yaklaşık bir milyon kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiğine işaret edilerek, "Gözaltına alınan 9 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiştir. Suç ve suçluların tamamıyla olduğu gibi uyuşturucu ile mücadelemiz de kararlı şekilde devam edecektir." denildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler V.K, K.K, G.T, M.E.D, Ş.Ç, M.A.G, B.Y, F.D. ve P.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • tutuklanan şüpheliler
  • Orduda operasyon

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