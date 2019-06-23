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Ordu'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü

Fatsa ilçesinde yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
 
Alınan bilgiye göre, hastalanan bir yakınını hastaneye götüren aracı takip eden Ömer Yıldız yönetiminde 55 FF 223 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen anne Saniye (42) ve kızı Nisanur Tezin'e (7) çarptı.
 
Yaklaşık 50 metre savrulan anne ve kızı ağır yaralandı.
 
Olay yerinden geçmekte olan bir polis memurunun haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Ağır yaralanan anne ilçedeki özel bir hastaneye, kız ise 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Anne ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Sürücü gözaltına alındı. 

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

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