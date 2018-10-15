Ordu'da selin yıktığı Cevizdere Köprüsü ulaşıma açıldı

Kentte, 8 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonucu yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki köprünün yapımı tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cevizdere Köprüsü'nün ulaşıma açılmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yavuz, "Cevizdere Köprüsü inşaatı tamamlandı. Afetten 2 ay sonra inşaatı bitirebilmek bilgi, tecrübe ve siyasi kararlılık ister. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımıza ve karayolları çalışanlarına minnettarız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.