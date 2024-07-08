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  • Ordu'da şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı
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Ordu'da şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Ordu'da şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı
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Kentte dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı.

Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan İkizce-Ünye kara yolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Belediye ve Kaymakamlık olarak bu çalışmaya destek verdiklerini belirten Kaygı, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

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