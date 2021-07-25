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Ordu'da silahlı kavga: 2 kişi öldü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 17:56 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:56
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman silahla yaralandı.

Şahin Duman olay yerinde, oğlu Ömer Duman ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Sezer, Şakir ve Emirhan Duman'ın tedavisi ise Tokat'taki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Jandarma, iki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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