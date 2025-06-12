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Ordu'da tartışma kanlı bitti! 3 çocuk babası bıçaklanarak can verdi

Ordu'da çıkan kavgada göğüs ve karın bölgesinden bıçaklanan evli ve 3 çocuk babası Mesut Aksu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA12 Haziran 2025 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Ordu'da tartışma kanlı bitti! 3 çocuk babası bıçaklanarak can verdi
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Ordu'da 2 taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu göğüs kafesi ve karnından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Sefer P. (46) ile Mesut Aksu (39) tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefer P., yanında bulunan bıçak ile Aksu'yu göğüs kafesi ve karın bölgesinden bıçakladı, sonrasında ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde evli ve 3 çocuk babası Mesut Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren Sefer P. ise jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ordu
  • cinayet
  • bıçaklama

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