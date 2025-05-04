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  • Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2 kişiden Süleyman Erdoğan da kanyonda ölü bulundu.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
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Ulubey ilçesindeki Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu'nun (25) dün cansız bedeninin bulunmasının ardından Erdoğan için arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Küpkaya Kanyonu mevkisinde arazide arama ve tarama faaliyetini sürdüren ekipler, kanyondan akan suda erkek cesedi buldu.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan cesedin, Süleyman Erdoğan'a ait olduğu belirlendi.

Erdoğan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çalışmaları takip eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin aynı zamanda belediye çalışanı olan Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Ordu'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı Erdoğan ve Sinanoğlu için iki Mayıs'ta ihbarda bulunmasının ardından yapılan çalışmada Erdoğan'ın otomobili, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde bulunmuştu.

Ekipler, dün kanyondan akan suda yaptığı aramada ise Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedenine ulaşmıştı.

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