Ordu'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, yayla ve meralarda 2017 yılından sonra inşa edildiği ya da inşasına başlandığı tespit edilen yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilgili kurumların temsilcilerinin de yer aldığı ekiplerle Aybastı ve Kabadüz ilçesine bağlı Perşembe ve Çambaşı Yaylası'na gelerek incelemeler yaptı.

Ekipler kaçak tespit ettikleri yapıların iş makineleriyle yıkımına başladı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuyla ilgili önemli bir çalışmasının olduğunu anımsatarak, imar barışı düzenlemesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yasadan yararlanmak isteyen 18 bin kişinin müracaatını aldıklarını anlatan Vali Yavuz, bundan da 28 milyon lira bir gelir elde edildiğini kaydetti.

Yavuz, yasal düzenleme kapsamında 2018 yılında inşa edilen kaçak binalar asla izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, "Bu yıl içerisinde yapılan kaçak yapılara ilişkin yıkım kararlarını uyguluyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kaçak yapı yıkıldı." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, "İmar barışı süresi 31 Ekim tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar 2018 yılından önce yapılaşması olan, bina yapmış olan bütün vatandaşlarımıza Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine başvurmalarını öneriyorum." diye konuştu.