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Ordu'da yıldırım faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 16:01 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:01
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Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş’un ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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